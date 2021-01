Hanno 20 e 28 anni e sono entrambi residenti nella Provincia di Brindisi, i giovani sorpresi ieri dai carabinieri di Bisceglie mentre trasportavano, all’interno di un’autovettura noleggiata per l’occasione, un ingente quantitativo di droga.

I militari erano impegnanti nell’attività di perlustrazione e percorrevano la strada statale 16 Bis in direzione sud quando hanno notato sopraggiungere, a forte velocità, un’autovettura che, alla vista della pattuglia, rallentava sensibilmente la marcia, nel tentativo di non superare la macchina. È stato questo dettaglio a destare il sospetto dei carabinieri, che hanno intimato agli occupanti del mezzo, di imboccare la prima uscita utile dalla strada.

Effettuata la perquisizione personale e dell’autovettura, i militari hanno scoperto nel portabagagli una busta per alimenti, contenente al suo interno, sottovuoto, 1,2 Kg di marijuana. Sotto il sedile del passeggero, è stato trovato un ulteriore sacchetto in cellophane bianco, con all’interno altri 200 grammi della stessa sostanza. Per i due sono scattate le manette e il trasporto presso il carcere di Trani.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.