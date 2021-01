Sono coinvolti anche professionisti e magistrati della Fallimantare di Brindisi nell’operazione della Guardia di finanza che ha condotto, questa mattina, all’esecuzione di sei arresti nella città pugliese.

L’intervento, ordinato dalla Procura di Potenza, vede come ipotesi di reato quella di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari. Tre persone sarebbero state tradotte in carcere, mentre per le altre tre sono scattati i domiciliari.

