Il Bari comunica di aver acquisito, con la formula del prestito, i diritti delle prestazioni sportive dell’attaccante Pietro Cianci (02 febbraio 1996, Bari); operazione conclusa con il benestare dell’ S.S. Teramo Calcio, titolare del tesseramento definitivo.

Dopo aver mosso i primi passi da aspirante calciatore nelle scuole calcio della città, Pietro Cianci completa il suo percorso di formazione giovanile prima a Brescia, poi Livorno quindi a Varese e Vercelli. Ma, per il suo esordio tra pro, torna in Puglia, tra le fila della Fidelis Andria dove, in due stagioni dal ’15 al ’17 mette a segno 9 reti in 59 presenze in C.

Dopo aver vestito la maglia della Reggina nel campionato ’17-’18 (28 pres. e 4 gol) passa a Siena dove migliora il suo miglior score personale grazie alle 7 reti in 32 partite giocate. La scorsa stagione si divide tra Teramo (14 presenze e 2 gol) e Carpi (6 presenze e 3 gol), prima di passare al Potenza con cui sarà protagonista di una prima parte di torneo entusiasmante in cui ha segnato 10 reti nelle prime 18 partite giocate, un gol in meno di Mirco Antenucci, capocannoniere del girone C. “Bentornato a casa”, il commento della SSC Bari

Foto instragram

