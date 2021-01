In Puglia sale il numero delle persone che, a causa del Covid19, necessitano di ricovero in Terapia intensiva. É quanto emerso dal monitoraggio effettuato dalla Fondazione Gimbe per la settimana compresa tra il 20 e il 26 di gennaio, periodo di tempo in cui la regione ha registrato un incremento dei casi totali di contagio da Coronavirus del 6,2%.

Nella giornata di ieri, in particolare, la regione Puglia ha registrato 18 nuovi ingressi in Rianimazione, un dato che è stato il più alto in Italia e che porta a 182 il numero totale dei ricoverati nelle terapie intensive della Regione. E, stando al monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, il tasso di occupazione dei posti letto di Rianimazione sarebbe del 40%, dunque ben oltre la soglia del 30% fissata a livello ministeriale.

