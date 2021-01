Sono state fermate dai poliziotti della volante di zona in via Sparano, a Bari, all’uscita di un noto negozio di abbigliamento. Durante il controllo, le due donne, entrambe di origini russe di 37 e 35 anni, pluripregiudicate, sono state trovate in possesso di vari capi di abbigliamento sottratti dall’esercizio commerciale.

Dall’ispezione della merce, gli agenti hanno appurato che le donne erano già in possesso di altri capi di abbigliamento riconducibili ad un altro noto negozio della vicina via Calefati. I prodotti sono poi stati identificati dalla direttrice del negozio. Riconsegnata la merce ai titolari delle due attività, le donne, recidive nello specifico reato, sono state deferite all’Autorità giudiziaria competente per il reato di furto aggravato in concorso.

