È stato denunciato in stato di irreperibilità, dalla polizia, per maltrattamenti in famiglia. Protagonista della vicenda un giovane di soli 22anni di Santo Spirito, a Bari, che si sarebbe reso protagonista di episodi di violenza in cui avrebbe ripetutamente malmenato i propri anziani genitori.

Gli agenti della volante sono intervenuti, ieri, nell’abitazione della famiglia, dopo un’accesa lite familiare, dove hanno provveduto a sedare gli animi e a verificare le condizione della coppia di genitori.

