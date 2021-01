Tragedia sul lavoro oggi in un’azienda agricola di Castellaneta (Taranto), sulla strada comunale 147, in contrada Borgo Perrone. Come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, un uomo di 60 anni, originario di Modugno (Bari), dipendente di una ditta di impiantistica, è morto dopo essere caduto da una scala da un’altezza di cinque metri.

