È stato sorpreso in possesso di un’ingente quantità di droga mentre si trovava a bordo di un’auto, in compagnia di un’altra persona. È accaduto a Putignano dove, nella giornata di ieri, i carabinieri intenti nel consueto servizio di pattugliamento della zona del centro storico, hanno notato un’utilitaria con, all’interno, due persone dall’atteggiamento sospetto.

Al momento del fermo per il controllo, il passeggero, un 30enne residente a noci, invitato a scendere dal veicolo, ha lasciato cadere un involucro all’interno dell’abitacolo. Ispezionata, la bustina in cellophane è risultata contenere circa 40 grammi di cocaina, pronta per essere spacciata. Nella disponibilità dell’uomo è stato trovato anche un bilancino di precisione, da utilizzare per la suddivisione della droga.

Immessa sul mercato, il valore della cocaina sequestrata avrebbe fruttato all’uomo un guadagno illecito fino a 3-4 mila euro. Nella circostanza è emerso che il conducente dell’autovettura sarebbe stato all’oscuro del carico illecito di droga che portava il suo compagno di viaggio. L’arrestato, che annovera precedenti specifici, dopo le formalità di rito, è stato associato presso il carcere di Bari a disposizione dell’Autorità giudiziaria e dovrà rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

