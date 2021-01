“Un altro passo in avanti a sostegno del trasporto pubblico locale a beneficio di tutti i pugliesi”. È il commento dell’assessore regionale ai trasporti, Anita Maurodinoia, relativamente all’operazione di acquisto da parte della Regione Puglia di 118 autobus dedicati al servizio del trasporto pubblico urbano. Per l’acquisto dei bus, che sono destinati a quindici comuni pugliesi tra cui Bari, è stato speso un importo complessivo di €39.126.044,74 nell’ambito dell’Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita” – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.

Si tratta di mezzi tecnologicamente all’avanguardia, corredati di idonee attrezzature per l’accesso ed il trasporto di persone a mobilità ridotta, conta-passeggeri, dispositivi per la localizzazione e predisposizione per la validazione elettronica. I comuni finanziati sono: Bari, Foggia, Brindisi, Taranto, Lecce, Molfetta, San Giovanni Rotondo, Giovinazzo, Trani, Martina Franca, Monte Sant’Angelo, Pitigliano, Gravina, Ruvo e Spinazzola.

“L’obiettivo che si intende perseguire – ha spiegato l’assessore Maurodinoia – è quello di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane attraverso processi di ammodernamento e miglioramento del sistema trasportistico pubblico locale di persone, anche con riferimento al miglioramento dell’accessibilità di persone a mobilità ridotta e di contribuire a sostenere percorsi di transizione indirizzati verso un’economia a basse emissioni di carbonio”.

