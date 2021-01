“Mi capita sempre più spesso di vedere delle siringhe gettate in strada”. A raccontarlo alla nostra redazione è un lettore di Borderline24, residente nel quartiere San Pasquale di Bari, che immortala con uno scatto l’ultimo ritrovamento sul selciato: una siringa utilizzata – e quindi, potenzialmente infettiva – e abbandonata nella popolosissima via Postiglione, in prossimità dei bidoni della differenziata.

Un’immagine che allarma e che, secondo la testimonianza, non può essere certamente ridotta ad un caso isolato. Si tratterebbe, al contrario, di un fenomeno in crescita, che preoccupa i residenti dei quartieri, in particolare le famiglie con bambini e i proprietari di cani.

