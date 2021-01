Sono stati attirati dalle urla che provenivano dalla centralissima piazza Aldo Moro di Bari. Così, nella serata di ieri, durante la normale attività di controllo dei territorio, i carabinieri del nucleo Radiomobile sono giunti sul posto e sono intervenuti per sedare una rissa scattata fra tre giovani. Questi ultimi, di 25, 26 e 34 anni, tutti di origini somale, si stavano picchiando con violenza, colpendosi vicendevolmente con calci e pugni.

I carabinieri hanno separato i tre per evitare che la rissa potesse assumere contorni più gravi, sia per i partecipanti sia per i cittadini in transito. Uno dei giovani, alla vista dei militari, anziché desistere ha colpito con dei pugni anche uno dei due carabinieri, che ha riportato lievi contusioni guaribili in pochi giorni. Per i tre cittadini stranieri, che dovranno rispondere di rissa e resistenza a pubblico ufficiale, si sono aperte le porte del carcere di Bari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.