Le speranze di un recupero sulla Ternana finiscono a Teramo, per il Bari adesso non resta che difendere il secondo posto e poi sperare di vincere la “lotteria” dei play off. I biancorossi cadono ancora, un 2 a 1 beffardo, con il quarto rigore su sei sbagliato, mentre gli umbri vincono e volano a +11.

Il Bari avrebbe potuto chiuderla andando sul 2 a 0, invece ha subito una rimonta meritata. Solo un super Frattali aveva tenuto a galla i pugliesi. Ennesima partita sotto tono, una squadra che sembra aver perso il filo del gioco. Urge un intervento della società, serve uno scossone per non rischiare di fallire per la seconda stagione consecutiva l’obiettivo della risalita in B.

Top: Di Cesare, quantomeno lotta e dà l’anima sino alla fine, a differenza di tanti altri suoi compagni

Flop: Potremmo citarne diversi, ma il peggiore in campo a nostro avviso è Auteri. Sbaglia tutte le mosse

