E’ morto dopo essere precipitato da un silos, alto circa 50 metri, di un pastificio abbandonato. È accaduto nella serata di ieri a Grumo Appula. Vittima della tragedia un ragazzino di soli 15 anni che, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe caduto rovinosamente dalla torre dell’edificio.

Sono stati i carabinieri di Modugno a rendersi conto dell’accaduto quando, intorno alle 22, si sono recati sul posto allertati della presenza di un incendio divampato nell’ultimo piano della torre della sede dell’ex pastificio. Al loro arrivo, dopo aver constatato l’effettiva presenza del rogo e messo in sicurezza l’area grazie all’ausilio dei Vigili del Fuoco, i militari hanno individuato il corpo del 15enne e, all’interno della struttura, alcuni suoi effetti personali.

Si indaga, ora, per comprendere le cause e la dinamica della tragedia. Tutte le ipotesi sono attualmente al vaglio dei carabinieri.

