Tornano in magazzino i banchi a rotelle delle scuole del Veneto. Secondo la Regione favorirebbero il mal di schiena.

Lo ha riferito l’assessore regionale all’istruzione, Elena Donazzan, durante un incontro con i sindacati della scuola, in vista della ripresa domani della didattica in presenza – al 50% – anche negli istituti superiori del Veneto.

“Le parole – ha detto – devono essere concrete e utili come lo devono essere i fatti. Bocciamo pertanto interventi assurdi e poco salutari, come lo sono stati i banchi con le rotelle che sono stati ritirati dai plessi scolastici in cui erano stati introdotti perché erano causa di mal di schiena”.

(foto repertorio)

