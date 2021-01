Stava giocando a impiccarsi, una bimba di 9 anni. Tragedia sfiorata in Salento. Ne dà notizia il Quotidiano di Lecce. E’ accaduto in una scuola elementare. La bimba dopo aver chiesto il permesso alle maestre di andare in bagno, nel frattempo si era attrezzata per creare un cappio per poi appendersi a un sostegno. Alcune compagne si sono allarmate vedendola armeggiare e hanno chiesto aiuto al personale scolastico. Sono state le sue stesse maestre a salvarla. Ieri si sono tenuti i funerali del piccolo Pietro di Bari morto proprio per asfissia. Sul caso della bimba del Salento indaga la Procura.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.