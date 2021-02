Un normale posto di blocco in cui, dal rifiuto da parte degli occupanti dell’auto di fermarsi all’Alt dei carabinieri, è scaturito un inseguimento in cui non sono mancati speronanti e anche l’esplosione di alcuni colpi di pistola.

È accaduto ieri mattina a Conversano, dove i due a bordo di un’automobile sono fuggiti a tutto gas superando l’auto di servizio dei carabinieri del posto, che erano impegnati nell’attività di normale controllo del territorio e degli automobilisti. I militari si sono quindi messi subito sulle tracce dei due che, di tutta risposta, hanno speronato l’auto e hanno tentato di investire i carabinieri.

Nel tentativo di fermare i fuggitivi, uno dei due militari ha esploso alcuni colpi di pistola, ma i due a bordo dell’auto hanno proseguito la propria corsa facendo perdere le proprie tracce. Attualmente sono in corso le indagini per individuare l’auto e i due occupanti.

