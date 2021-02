Sono 1.283 gli operatori sanitari del Policlinico di Bari che, ad oggi, hanno completato il richiamo per la seconda dose della vaccinazione contro il Covid-19. A comunicarlo, tramite una nota ufficiale, è la direzione dello stesso ospedale barese, che precisa che il programma delle somministrazioni prevede altre 2.729 convocazioni entro il prossimo sabato.

Attualmente la copertura vaccinale completa (prima e seconda dose) è del 22%. Il Policlinico comunica, inoltre, che è ripreso anche il piano di somministrazioni della prima dose. Nel periodo compreso tra il 27 dicembre 2020 e il 30 gennaio 2021 sono stati 4.817 gli operatori che hanno ricevuto la prima dose, pari al 82% dei prenotati, con punte del 90% tra medici e infermieri. Restano da vaccinare altri 1.025 operatori.

In dettaglio la prima dose è stata somministrata a 975 medici (92% dei prenotati) a 679 medici in formazione specialistica (74,5%), 1471 infermieri (90,5%), 531 operatori socio sanitari 531 (82,6%) e 503 persone rientranti nelle categorie delle altre professioni sanitarie (81,3%). Ancora, a ricevere la prima dose vaccinale sono stati 91 biologi/farmacisti 91 (85,8%) e 567 persone tra tecnici e personale non sanitario (64,8%).

