“Dare la colpa ai sindaci sta diventando il nuovo sport nazionale”. Ad affermarlo è stato il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, in merito al difficile periodo che le città stanno vivendo, soprattutto in merito alle accuse di immobilismo mosse da Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, di fronte alla presenza di assembramenti nelle città.

“Basta con il tiro al bersaglio sui sindaci, il Cts pensi a fare la sua parte – ha commentato Decaro – “Miozzo, che ci accusa di immobilismo di fronte agli assembramenti nelle città, sembra impegnato in un disperato tentativo di allontanare da sé le responsabilità e addossarle sugli obiettivi più facili, quelli che per natura e per senso del proprio dovere, sono abituati a esporsi in prima persona, sempre” – ha concluso.

