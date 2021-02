Al 30 gennaio sono 31.855 i pugliesi che hanno ricevuto la prima e la seconda dose del vaccino anti Covid della Pfizer e che, quindi, sono stati immunizzati.

La prima dose è stata somministrata a 73.668 persone, tra operatori sanitari, anziani e dipendenti delle Rsa e Rssa; la seconda dose, invece, è stata inoculata 31.855 persone, in totale, quindi, sono 105.523 le dosi utilizzate in Puglia al 30 gennaio. In provincia di Bari coloro che hanno ricevuto già la prima e seconda dose sono 8.663; nel Leccese 6.736, segue il Foggiano con 5.106 immunizzati, poi Taranto (5.101), Brindisi (3.507) e la Bat (2.742).

