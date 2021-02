Un alone di mistero fa capolino intorno alla morte del professor Sergio Schonauer, il noto ginecologo di Trani, ex direttore del dipartimento di Ginecologia dell’Università di Bari, morto lo scorso 29 gennaio all’età di 79 anni. Dalla famiglia dell’uomo, infatti, sarebbe stata sporta denuncia alla locale Procura, per verificare che il decesso sia avvenuto effettivamente per cause naturali.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, infatti, alcuni dei familiari dell’uomo avrebbero avanzato l’ipotesi di un avvelenamento, causato dall’ingestione di sostanze letali per l’organismo. Scenario che potrà essere o meno verificato Asolo a seguito delle disposizioni che saranno emesse dalla Procura, in merito ad eventuali esami da effettuare sulla salma.

Sabato scorso, al termine del funerale, la salma del ginecologo è stata presa in carico dai carabinieri. Sarà ora la magistratura a valutare la sussistenza dei presupposti per poter disporre l’autopsia.

(Foto: Repubblica)

