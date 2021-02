Sono una coppia di conviventi composta da un 30enne e una 21enne le due persone arrestate ieri, a Turi, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, i due sono stati notati dai Carabinieri del posto mentre percorrevano, a bordo di un’utilitaria, per le vie del centro del paese, con atteggiamento sospetto. L’uomo ala guida dell’auto, in particolare, era già noto elle forze dell’ordine per essere stato più volte sorpreso in possesso di droga.

Dopo un breve inseguimento, la pattuglia ha intimato l’Alt al veicolo, per procedere con i controlli del caso. La donna vistasi alle strette, non ha potuto far altro che consegnare un involucro che nascondeva nella tasca della giacca, contenente 6 dosi di cocaina. Mentre l’uomo aveva con sé in tasca la somma di euro 740. Considerato i movimenti sospetti tenuti dalla coppia poco prima di essere fermati, le dosi di cocaina rinvenute (2,5 grammi complessivi) e la somma di denaro, i carabinieri hanno proceduto con l’arresto della coppia per la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

La droga sequestrata nei prossimi giorni sarà analizzata dal laboratorio del comando provinciale dei carabinieri di Bari. Anche la somma in contanti è stata sequestrata in quanto ritenuta provento dell’illecita attività si spaccio. Al termine degli accertamenti i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, ove rimarranno a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

