Incidente questa sera in via De Giosa: una moto e un monopattino si sono scontrati, per cause in corso di accertamento. Sul posto la polizia locale e una ambulanza per soccorrere i feriti. L’impatto avvenuto nella zona dell’Umbertino.

Un altro incidente si è verificato invece tra auto poco fa su corso De Tullio, all’altezza del varco della Dogana del Porto. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.