Ancora un lieve aumento dei nuovi casi in Puglia: nella settimana conclusa ieri (25-31 gennaio), in media, ci sono stati 970 nuovi contagi Covid al giorno, l’1,7% in più rispetto alla settimana precedente quando la media era stata di 955.

Cresce anche il rapporto tra i tamponi effettuati e quelli risultati positivi (10,69% contro il 9,92% di sette giorni fa); e sono nuovamente in aumento anche le vittime: nell’ultima settimana sono stati registrati 192 decessi rispetto ai 150 della settimana dal 18 al 24 gennaio. In crescita anche i pazienti guariti, passati da 7.852 a 8.931.

Per avere un’idea di quanto la seconda ondata di contagi sia stata più imponente della prima, basti pensare che da ottobre 2020 a gennaio 2021 in Puglia sono stati registrati 2.492 decessi per Covid, cinque volte rispetto ai morti causati dalla pandemia durante la prima ondata, da marzo a maggio 2020, quando furono 524 le vittime. Per potenziare i controlli e scovare più rapidamente i casi Covid, ieri la Giunta Emiliano ha approvato l’accordo per l’esecuzione di test rapidi nelle farmacie.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.