“Le continue violenze a danno degli agenti che stanno interessando i colleghi di altre città, necessitano di importanti interventi in tema di sicurezza personale”. E’ quanto dichiarato dal comandante della polizia locale di Monopoli il dirigente Michele Cassano che, in sinergia con l’Amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Angelo Annese, ha deciso di fornire gli operatori che quotidianamente svolgono servizio su strada, di una apposita bodycam a corredo degli strumenti di protezione previsti dal regolamento del Corpo tra cui il key defender e beton.

Quello della sicurezza degli Agenti – spiega il Comandante Cassano – è un tema che le cui attenzioni non possono essere oggetto di rimando, ma che deve necessariamente essere sostenuto da specifiche misure a tutela degli Agenti. Ciò che è accaduto a Bari e Taranto ma anche in tutto il resto d’Italia negli ultimi giorni, deve farci molto riflettere e soprattutto impone a noi Dirigenti, quali “titolari” e “responsabili”del rapporto di lavoro di trovare strumenti che tutelino in primis gli Operatori anche a livello probatorio in caso di aggressioni a danno degli stessi. Infine, conclude il Comandante Cassano la dotazione delle bodycam sarà oggetto di apposito regolamento di utilizzo il cui contenuto sarà sottoposto anche al Garante della privacy per le opportune determinazioni.

