Tragedia in montagna sulle Alpi Bergamasche. La 35enne di origini baresi Valeria Coletta, consulente finanziaria, è deceduta assieme al coniuge Fabrizio Marchi dopo una caduta in un dirupo nelle vicinanze del Monte Verano (Brescia). I due, con grande passione per le vette innevate, lasciano una bimba di 5 anni, Martina. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe scivolata improvvisamente, e il marito ha provato ad aiutarla ma sono precipitati entrambi nel vuoto.

