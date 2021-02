WindTre in down dalle 17 in poi di oggi 3 febbraio 2021, oltre al blocco di Iliad e PosteMobile. Numerose le segnalazioni degli utenti anche da Bari, con problemi in tutta Italia ma soprattutto nei centri urbani più grandi. Anche l’app di assistenza clienti risulta bloccata, probabilmente per l’aumento del traffico di cittadini in difficoltà che attendono chiarimenti. Al momento non ci sono comunicati ufficiali.

