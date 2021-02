Un cantiere lungo almeno 2 anni e 12 milioni di euro messi da Aqp. Si parte da via Argiro, poi via Andrea da Bari e via Melo per poi proseguire verso il Libertà. A Bari sono partiti i lavori di allineamento della rete di distribuzione ormai logora, datata al 1908. Così si potranno prevenire rotture sotterranee e perdite improvvise.

“Nel Municipio 1 AQP interviene contro lo spreco dell’acqua pubblica – spiega il presidente del Municipio 1 Lorenzo Leonetti – Un intervento di circa 12 mln di euro che interesserà Bari, Valenzano e Castellana Grotte.

Non parliamo di quanto possiamo fare a livello individuale in modo diretto e indiretto, problema grave e risolvibile solo con il diffondersi di una vera cultura dell’acqua – continua Leonetti – ma parliamo di sprechi concreti e tangibili che richiedono interventi altrettanto oggettivi direttamente sulle reti idriche cittadine”.

