Una piccola discarica a cielo aperto, tra rifiuti, sporcizia e ruggine. È l’istantanea della situazione in cui si trova una parte del parcheggio interno del mercato sito nella ex Manifattura Tabacchi, nel quartiere Libertà di Bari.

La fotografia è stata scattata nei giorni scorsi da un residente della zona e condivisa, poi, sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro: mobili e cassettiere, scatole, cartoni, pezzi di lamiera sono abbandonati sull’asfalto, mentre almeno due materassi sono accatastati davanti ad un cancello arrugginito. Alle spalle di quest’ultimo, un cassonetto ribaltato e immerso nell’erba alta.

Un’immagine di sporcizia che non passa inosservata ai cittadini del quartiere, che temono non solo i rischi connessi alla presenza di lamiere e oggetti potenzialmente pericolosi, ma anche al proliferare di topi e altri animali. Rischi quanto mai attuali e per i quali si chiede, anche per mezzo di segnalazioni come questa, il pronto intervento dell’amministrazione comunale.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.