“Instancabile. E sempre in prima linea”, il commento del Policlinico di Bari sui social. Gaetano Dipietro (in foto), direttore della centrale operativa del 118 che ha sede nel Policlinico. Medico chirurgo, specializzato in Anestesia e Rianimazione e Medicina legale, ha lavorato per anni in sala operatoria e in Rianimazione, attività che ha lasciato quando in Regione Puglia ha mosso i primi passi il Sistema di emergenza urgenza sanitaria, il 118.

E’ rimasto in servizio un anno in più, tutto il 2020, per fronteggiare la pandemia Covid nonostante potesse congedarsi per raggiunti limiti di età. Adesso, però, va in pensione. Dopo 40 anni di lavoro di cui 18 trascorsi al Policlinico di Bari.

“Dovevo andare in pensione a marzo scorso, ma eravamo nel pieno dell’emergenza Covid e mi fu chiesto di rimanere: io non me lo sono fatto dire due volte per mentalità e per spirito di appartenenza al Policlinico di Bari” racconta Diprietro.

