A 7 mesi di distanza dall’intervento di pulizia, tornano le segnalazioni per il laghetto del parco 2 giugno di Bari che appare quasi prosciugato. “Siamo stati allertati da alcuni cittadini – segnala Sos Città – riguardo il basso livello d’acqua presente, ma in realtà lo scenario è ancora peggiore perché oltre ad un laghetto quasi prosciugato, l’acqua si presenta putrida e verdastra con sporcizia e plastiche ovunque. Il parco è sempre e costantemente frequentato da bambini che vedono nel laghetto e negli animali che lì vivono una vera e propria attrazione, per questo non comprendiamo come mai questi laghetti non vengano valorizzati piuttosto che tenerli così abbandonati a causa di una manutenzione che non è mai costante e periodica”.

Il Comune era intervenuto lo scorso 26 giugno, gli operai avevano provveduto a svuotare uno dei due bacini, spostando tutte le tartarughe nell’altro per il tempo necessario a ripulire la vasca, per poi effettuare la stessa operazione sull’altro.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.