“Non sappiamo di fatti accertati, abbiamo fornito elenchi ai Nas che stanno facendo verifiche. Credo si sia trattato di un fenomeno minoritario soprattutto all’inizio quando c’era ancora l’entusiasmo per l’avvio del vaccino e un po’ di confusione organizzativa, le fiale da consumare con le quinte/seste dosi che, sappiamo in maniera aneddotica, non sono state date secondo calendario”.

Lo ha detto Pierluigi Lopalco, assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia, a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24, rispondendo ad una domanda sui “furbetti” del vaccino denunciati anche in Puglia dagli Ordini dei medici.

