“Entro il primo trimestre riusciremo a stento a vaccinare gli ultra ottantenni oltre a quelli della prima fase”. Lo scenario è quello tracciato dall’assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, che questa mattina ai microfoni di Radio24 ha commentato la situazione dell’approvvigionamento dei vaccini anti-Covid in Puglia.

“Faccio eco a Bertolaso – ha detto Lopalco – se entro un mese ci danno 4 milioni di vaccini allora vaccineremo tutti i pugliesi. Ma è una battuta perché i vaccini non arriveranno”. L’assessore non ha voluto esprimere una stima sul numero di persone che saranno vaccinate entro l’estate, perché, come da lui stesso dichiarato, “il quadro di forniture che abbiamo arriva al primo trimestre e si parla di qualche centinaio di migliaia”.

