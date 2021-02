Il Bari non riesce ad avere la meglio nemmeno dell’ultima in classifica al San Nicola, contro la Cavese non va oltre uno scialbo 1 a 1 e, anzi, rischia persino di perdere. Altra prestazione inguardabile dei biancorossi, ormai in palese difficoltà. Solo un gol nel secondo tempo di D’Ursi evita la figuraccia.

Già contro il Teramo sembrava necessario un intervento della società, la sfida di oggi conferma le sensazioni. L’assenza di Antenucci non può essere una giustificazione, contro la Cavese il Bari era chiamato a vincere e convincere, non è riuscita in nessuna delle due cose. E non ha approfittato del pareggio a Palermo della Ternana. Per blindare il secondo posto e giocarsi tutte le chance ai play off serve una cambio di rotta repentino, il club è chiamato a intervenire. Auteri è al capolinea della sua esperienza pugliese?

