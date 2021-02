“Planking challenge” è il nome di un nuovo gioco agghiacciante che, in questi giorni, sarebbe praticato da un gruppo di ragazzini in Salento. Numerose sono le segnalazioni che sono arrivate in particolare da Gallipoli, dove gli adolescenti pare si appostino sul ciglio della strada in attesa dell’arrivo delle automobili, per poi lanciarsi contro la loro marcia.

Alla base del gesto folle e pericoloso, ci sarebbe il tentativo di emulare quello pubblicato da altri coetanei sui social network. A lanciare l’allarme, secondo quanto riportato dal Nuovo Quotidiano di Puglia, sono diversi utenti tramite segnalazioni pubblicato su un gruppo Facebook dei cittadini gallipolini. “Vorrei segnalare agli automobilisti – scrive Debora, un’utente del gruppo – che in Viale Europa ci sono ragazzini tra i 10 e i 12 anni che si nascondono dietro le auto parcheggiate e appena vedono i fari di un’auto si buttano letteralmente in mezzo alla strada”. Il tutto accade tra le ore 20 e le 21 e, dunque, con il buio ad aggravare il rischio per gli automobilisti e per gli stessi adolescenti.

Tra le zone segnalate non solo viale Europa, ma anche il centro storico del comune del Leccese, nei pressi della chiesa della Madonna della Purità. Finora le segnalazioni – annota il Quotidiano – ci sono state solo sui social, nessuna richiesta di intervento sarebbe giunta al sindaco, alla Polizia municipale e alle Forze di polizia, che hanno comunque intensificato i controlli.

(Foto di repertorio)

