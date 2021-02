In centro arrivano i primi cuscinetti berlinesi. Si tratta di dosso stradale utilizzato soprattutto all’estero e in particolare a Berlino, prima città a valutarne l’efficacia, per moderare la velocità di transito delle automobili a ridosso dell’area pedonale e della zona a 10 km/h.

Il Politecnico di Bari in collaborazione con il Comune ha avviato una ricerca sperimentale approvata dal ministero dei Trasporti per installare dei cuscinetti berlinesi in tre incroci di via Sparano con Via Nicolai, via Putignani (foto anteprima) e via Calefati. Il cuscinetto berlinese ha una peculiarità, in base alle dimensioni: rallenta i veicoli privati senza comunque arrecare alcun disagio a bus, ambulanze, mezzi di soccorso e a due ruote.

Così il Comune continuerà a testare la loro utilità. Ecco nel dettaglio dove sono stati istallati o saranno posizionati nelle prossime settimane: in piazza Umberto I (prospiciente il lato con numerazione civica circolare compreso tra i numeri 20 e 1/a), nel tratto stradale compreso tra la via Melo da Bari e la via Andrea da Bari; In via Nicolò Putignani, nel tratto stradale compreso tra la via Andrea da Bari e la via Melo da Bari; e in via Alessandro Maria Calefati, nel tratto stradale compreso tra la via Melo da Bari e la via Andrea da Bari.

