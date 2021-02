Si è tenuto questa mattina, presso la Prefettura di Bari, un incontro del Tavolo istituito per il coordinamento dei servizi di trasporto scolastico in funzione della ripresa, in sicurezza, delle attività didattiche in presenza. Nel corso della riunione – che segue le altre già svoltesi sull’argomento – è emerso che, allo stato, non sono state rilevate particolari criticità sul territorio, in ragione della verificata idoneità, dei servizi approntati, a garantire il rispetto del coefficiente di riempimento dei mezzi di trasporto, attualmente individuato nella misura massima del 50%.

“I dati statistici esaminati hanno evidenziato, infatti, per questa prima fase di ripartenza, una fruizione limitata del servizio di trasporti dedicato, in diversi casi ben al di sotto della predetta percentuale. Nell’occasione è stato approfondito il tema delle risorse finanziarie stanziate per il potenziamento dell’offerta di mobilità e le prospettive di utilizzo, anche per l’ipotesi di un futuro incremento della didattica in aula”.

“La Prefettura, unitamente alle altre amministrazioni coinvolte, continuerà a monitorare l’andamento della situazione del trasporto scolastico, sulla scorta dei dati e delle eventuali criticità che verranno portate all’attenzione del Tavolo”.

