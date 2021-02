Questa la sintesi del bollettino epidemiologico: oggi sono stati effettuati 10.148 test e sono stati rilevati 975 casi positivi: 502 in provincia di Bari, 92 in provincia di Brindisi, 73 nella provincia Bat, 60 in provincia di Foggia, 86 in provincia di Lecce, 163 in provincia di Taranto, 1 caso di residenza non nota. Due casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i nuovi contagi erano stati 1.044 su 10.793 tamponi. Sono stati registrati 31 decessi: 10 in provincia di Bari, 7 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Ieri erano stati 46. In totale il numero dei morti dall’inizio della pandemia in Puglia è di 3.331. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.346.440 test. Sono 71.423 i pazienti guariti mentre ieri erano 70.194 (1.229 in più). Calano, quindi, a 51.430 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 51.715. In riduzione anche il numero di pazienti ricoverati, 1.578 mentre ieri erano 1.584 (-6). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 126.184.