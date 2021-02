Nei ristoranti si dovrebbe poter tornare, presto, a sedersi a tavola anche per cena, in zona gialla e per pranzo, in zona arancione. Il Comitato tecnico scientifico, infatti, ha concesso il via libera, con alcune dovute eccezioni, a seguito della richiesta giunta dal ministero dello sviluppo economico e dopo numerosi confronti con la Federazione italiana dei Pubblici esercizi di Confcommercio e la Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici di Confesercenti. Dopo il sì da parte degli scienziati, adesso la decisione finale dovrà essere presa dal governo e si ipotizza che la data di questo allentamento sia quella del 5 di marzo.

Da parte sua, il Comitato tecnico scientifico chiarisce che “deve rimanere alta l’attenzione per il rischio di Covid19” ma che per la riapertura dei ristoranti occorrerà fare un’attenta valutazione anche delle disponibilità di spazio e di tavoli all’interno dei locali in cui si somministrano cibi e bevande. Gli scienziati precisano infatti che, all’interno dei ristoranti, dovrà permanente l’obbligo di mascherine e di distanziamento dei tavoli. Fissato a quattro, nuovamente, il numero massimo dei commensali, se non si tratta di congiunti.

All’interno dei bar, invece, deve rimanere il distanziamento di almeno un metro per il servizio al banco e dovranno essere messi in campo provvedimenti per evitare code in cassa o assembramenti di persone in attesa di essere servite. Dovranno essere evitate anche le carte da gioco e i giornali.

