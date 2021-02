I carabinieri della compagnia di Monopoli, nel corso di servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato due individui e sequestrato un ingente quantitativo di sostanze illecite.

A finire in manette è stato S.D., di anni 33, pescatore di Mola di Bari. Quest’ultimo, fermato dagli operanti nel corso di un controllo mentre viaggiava in auto accompagnato da una donna, mostrava segni di nervosismo che insospettivano i militari, i quali decidevano di effettuare una perquisizione domiciliare. In casa dell’uomo sono stati trovati 115 gr di cocaina, 41 gr di marijuana e 58 gr di hashish, contenuti all’interno di buste in cellophane, un bilancino di precisione, alcuni coltelli ancora intrisi di sostanza e materiale per il confezionamento. Arrestato, al termine delle formalità è stato tradotto presso il carcere di Bari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Arrestato anche un 23enne di Conversano, disoccupato, il quale, nel corso di un servizio di osservazione predisposto dai militari, è stato colto in flagranza mentre cedeva una dose di eroina di gr 2 a un acquirente del luogo per un corrispettivo di 27 euro. Lo scambio veniva interrotto dall’intervento dei militari i quali bloccavano lo spacciatore sequestrandogli, anche, un’ulteriore dose di eroina, per complessivi gr 1. Le sostanze stupefacenti sequestrate saranno inviate nei laboratori per le analisi qualitative.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.