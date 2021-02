“Notizie come questa fanno male. La morte di una persona giovane è sempre una sconfitta. Il primo pensiero è per l’interruzione del suo progetto di vita, per i suoi genitori, per i parenti, per i suoi affetti. Una vita che si spegne troppo presto è un dolore per tutti”.

Così il sindaco, Tommaso Minervini, sindaco di Molfetta, commenta la morte della ragazza 20enne ruvese che questa mattina, a seguito di un incidente stradale, ha perso la vita sbalzata fuori dall’abitacolo di una Punto lungo la strada provinciale 56.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte due auto, una Punto, proveniente da Ruvo, ed una Golf, proveniente da Molfetta. Il conducente della Punto, così come il conducente dell’altra auto rimasta coinvolta nell’incidente stradale, sono finiti in ospedale. E’ toccato agli uomini di polizia locale e dei carabinieri effettuare i rilievi.

«Invito tutti a riflettere – conclude il sindaco – faccio appello ai giovani, agli automobilisti, perché non si facciano prendere dall’ebbrezza della velocità, da un eccesso di sicurezza Quando richiamo alla responsabilità consapevole vale per tutti i comportamenti. La vita è un bene prezioso. Rivolgo un pensiero agli affetti di questa ragazza e degli altri ricoverati e sono loro vicino».

