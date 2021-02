Uno sciopero di 4 ore è stato indetto per lunedì prossimo dal settore del trasporto pubblico locale, quindi treni e bus, anche Amtab, potranno subire cancellazioni e ritardi.

“Durante l’emergenza sanitaria – accusano i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Ugl – le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico hanno continuato a lavorare, con grande senso di responsabilità, sommando ogni giorno alle criticità, proprie di un settore che da anni è in forte difficoltà, le complessità legate alle norme sulla tutela della salute di lavoratori e utenti.

Il Trasporto Pubblico Locale così non funziona. È giunto il momento di avviare una vera riforma del settore:

– rendere adeguate e strutturali le risorse a questo destinate, sia per il servizio che per gli investimenti in nuovi mezzi e tecnologie.

– eliminare la dispersione dei fondi pubblici, avviando un processo di aggregazione delle aziende perché l’eccessiva frammentazione del sistema produce inefficienze e insostenibilità economica, garantendo nel contempo maggiori tutele per le lavoratrici e i lavoratori”.



Lunedì prossimo, dalle 8 alle 12, dunque, i treni e gli autobus potranno subire cancellazioni o variazioni. Saranno garantiti, comunque, i servizi essenziali nelle fasce orarie di garanzia dalle 5.00-8.00 e dalle 12.30-15.30.

