Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio sulla tangenziale di Bari, due persone sono rimaste ferite ma non sarebbero in gravi condizioni secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, i due feriti, mamma e figlia, viaggiavano a bordo di una moto e sono finite controil guardrail. L’incidente è avvenuto poco prima dello svincolo per Japigia, in direzione sud, sul posto anche due ambulanze.

