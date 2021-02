Un’altra prestazione indecorosa e una sconfitta più che meritata al San Nicola contro una modesta ma tenace Viterbese (0-1). Il Bari sprofonda e mette a rischio persino il secondo posto, l’avventura pugliese di Auteri dovrebbe essere arrivata al capolinea.

Stentiamo a immaginare che la società biancorossa possa ancora tentennare, in gioco ci sono i play off: intervenendo ora ci sarebbe ancora il tempo di ricostruire un gruppo a pezzi e pianificare il finale di stagione per giocarsi tutte le chance ai play off. Non c’è più spazio per titubanze, d’altronde la sconfitta di oggi racconta di una squadra svuotata, senza idee e con poco coraggio e forza. Le assenze non possono essere una giustificazione, anche perché è ormai da un mese che i risultati latitano e il gioco ancora meno. Se la società c’è batta un colpo, ora o sarà poi troppo tardi. Le scelte sbagliate sono state già tante (le cessioni di Simeri e Montalto, ad esempio), è arrivato il momento di invertire la rotta. Non è con i ritiri che si può risolvere questa situazione.

