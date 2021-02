Black out totale a Palazzo di Città a Monopoli: server in tilt, luci spente e un po’ di spavento per i dipendenti ancora all’interno dell’edificio:sono le 20.30 del 28 gennaio scorso.

Dopo un’approfondita indagine, la persona responsabile del danneggiamento della cabina enel alle spalle del Palazzo di Città è stata identificata da personale della Polizia Locale di Monopoli dopo la visione delle immagini delle videocamere di sicurezza .

Trattasi di una donna di 36 anni residente nella città di Monopoli, a poca distanza dal luogo del sinistro.

“Grazie alla visione delle immagini e alle informazioni raccolte in zona – ha dichiarato il comandante, Michele Cassano – è stata accertata la responsabilità dell’accaduto; inoltre, la persona in questione è risultata circolare anche con patente scaduta di validità da settembre 2019”. Si è proceduto contestualmente alla contestazione di tutte le violazioni alle norme del Codice della Strada”.

