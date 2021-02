Un fine settimana tra passeggiate e incontri. E tanti assembramenti soprattutto sulla costa. Così una parte di pugliesi ha trascorso il week end: una zona arancione ignorata quasi ovunque. Stessi scenari in tutta Italia, soprattutto dove è partita la zona gialla.

“Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale – ha detto il ministro Roberto Speranza -Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, risultato dei sacrifici fatti finora. Zona gialla non significa scampato pericolo. Il virus circola e il rischio, anche per via delle varianti, resta alto.Non possiamo scherzare con il fuoco”.

(Foto repertorio)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.