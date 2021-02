Il prossimo 16 febbraio sarà la giornata di avvio della vaccinazione anti-Covid per gli studenti della Scuola di Medicina di Bari. La notizia giunge dal responsabile universitario delle vaccinazioni, il professor Silvio Tafuri che, durante i colloqui con i referenti delle associazioni studentesche, ha stilato un calendario orientativo delle somministrazioni. Queste ultime riguarderanno gli iscritti alle facoltà di Medicina, di Odontoiatria e al Bari English Medical Curriculum, il corso di laurea in Medicina che si svolge interamente in lingua inglese.

La premura, da parte delle associazioni studentesche, è che ad essere protetti siano soprattutto gli studenti impegnati nelle attività di tirocinio nei reparti ospedalieri che trattano pazienti Covid. Nella data di metà febbraio stabilita, saranno convocati per il vaccino gli studenti del sesto anno e tutti i fuoricorso. Il centro vaccinale, procederà poi con l’invio della convocazione degli altri studenti in maniera anonima, tramite un elenco diviso per numero di matricola. In questo modo si passerà alla vaccinazione degli studenti del quinto, del quarto e del terzo anno, che dovrebbero ricevere la propria dose entro il 19 febbraio.

Ancora una settimana, poi, per il primo e secondo anno, mentre per gli studenti della facoltà di Odontoiatria, si sta procedendo ad una calendarizzazione che preveda, nel limite del possibile, la somministrazione di tutti i vaccini in una giornata.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.