Prima modifica per piazza Redentore, il luogo simbolo del quartiere Libertà di Bari recentemente rimesso a nuovo e inaugurato lo scorso 30 luglio. Da questa mattina sono iniziate le operazioni per creare degli stalli per il carico e scarico merci, richiesto a gran voce dai commercianti della sosta.

“La piazza, per scelta progettuale, non ha parcheggi – comunica il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti – abbiamo quindi ascoltato i gestori dei locali commerciali ed i residenti, impegnandoci a risolvere la problematica dello stallo del carico e scarico merci. Ci tengo a precisare però, – continua Leonetti – che non saranno più giustificati coloro che lasciano la propria vettura dove capita, molte volte sulle strisce pedonali o sulla piazza stessa. Se è vero che il compito di noi amministratori è quello di ascoltare i cittadini, il compito dei cittadini è quello di rispettare la legge: l’anarchia non sarà mai ammessa”.

