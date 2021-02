Gaetano Auteri non sarà più l’allenatore del Bari. Ingaggiato a inizio stagione in sostituzione di Vincenzo Vivarini, ha guidato i biancorossi per 25 partite, tra campionato e coppa Italia, collezionando 13 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, l’ultima contro la Viterbese è risultata decisiva.

In sostituzione di Auteri la società biancorossa sembra essere orientata a ingaggiare Massimo Carrera. Per l’ex difensore biancorosso, già collaboratore dello staff di Antonio Conte alla Juventus, si tratterebbe del primo incarico da titolare su una panchina in Italia.

