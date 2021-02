Nella prima settimana di febbraio nell’area metropolitana di Bari le forze dell’ordine hanno controllato 16.090 persone e 613 attività economiche e commerciali nell’ambito del monitoraggio sul rispetto delle norme anti-Covid.

Nei sette giorni sono state sanzionate 217 persone, per violazione del divieto di assembramenti, del coprifuoco e dello spostamento tra comuni o per mancato uso della mascherina. Sono stati sanzionati anche 4 titolari di esercizi commerciali e per un locale è stata disposta la sospensione dell’attività.

