Il coronavirus continua a circolare in città mentre prosegue la lieve decrescita per il numero dei positivi. Lo conferma il report Covid del Comune di Bari, su dati della Regione Puglia e della Protezione civile: nel capoluogo pugliese si contano 3mila positivi – erano 3.608 lo scorso 10 gennaio – e 3.571 cittadini in isolamento (aggiornamento al 5 febbraio). Cifre però in controtendenza rispetto ai nuovi isolati in 24 ore: nell’ultimo aggiornamento sono ben 416, mentre i guariti sono 339.

Quanto al dettaglio dei quartieri, ancora una volta i più impattati dal fenomeno dell’isolamento fiduciario sono la popolosa zona che comprende i rioni Marconi, San Girolamo, mesca, San Paolo e la zona industriale, con un totale di 636 casi di quarantena e, a seguire, il quartiere Japigia con 448 casi, Carrassi a quota 275, il quartiere Poggiofranco con un totale di 458 persone in quarantena. In basso la mappa completa.

